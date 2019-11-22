В Октябрьском округе Иркутска произошло массовое отключение света из-за повреждения кабеля посторонними

Иркутск, 14.11.19 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске на общественных пространствах установят 40 необычных скамеек. Двадцать из них уже смонтированы на площади возле Вечного огня. На лавочках размещены цитаты о сибиряках, воевавших в годы Великой Отечественной войны. На скамейках в Академгородке и на набережной Ушаковки будут выгравированы интересные исторические факты и поэтические строки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.