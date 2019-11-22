|ЖКХ
|23.11.2019
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В Октябрьском округе Иркутска произошло массовое отключение света из-за повреждения кабеля посторонними
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Иркутск, 23.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Октябрьском округе Иркутска 22 ноября произошло массовое отключение электричества почти на 12 часов из-за –повреждения кабеля сторонней организацией.
Как сообщается
В связи со сложностью аварийных работ ориентировочное время восстановления электроснабжения несколько раз увеличивалось. Полностью оно было восстановлено в 00.18 23 ноября.
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