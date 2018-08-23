В Первомайском восстановили разрушенный тротуар

Иркутск, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Администрация Иркутска отремонтировала разрушенный тротуар в микрорайоне Первомайский по просьбе активистов ТОС «Черёмушки». Об этом сообщает пресс-служба думы.

Старый тротуар находился вдоль домов №1 и №2. Во время ремонта здесь восстановили асфальт и бордюры, посеяли газон. Кроме того, рядом с домами №6 и №7 также появился новый тротуар, здесь же построили лестницу.

На приёмку вместе с администрацией Свердловского округа Иркутска и жителями Первомайского вышел депутат думы Иркутска по избирательному округу №26 Василий Донских. Он положительно оценил результаты работ.