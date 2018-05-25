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ЖКХ
27.05.2018

В Плишкино построят водозабор и новую котельную

Иркутский район, 27.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В 2018 году в посёлке Плишкино Иркутского района стартует строительство источника водоснабжения. Также планируется заменить сети тепло- и водоснабжения и установить новую котельную. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Работы пройдут в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы».

Также по программе в Иркутском районе будут продолжены работы по ремонту канализационного коллектора в Листвянке. Общий объем финансирования мероприятия из областного бюджета составит 26,6 миллиона рублей, работы пройдут в два этапа.

Ещё одним шагом для снабжения населения качественной питьевой водой станет то, что в этом году администрация района закупит шесть водовозок. Это мероприятие будет реализовано по подпрограмме «Чистая вода». Подвозить воду будет МУП «Водоканал» Иркутска.

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