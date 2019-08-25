В подтопленных во время наводнения в Иркутской области домах до сих пор стоит вода

Иркутская область, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Вода по-прежнему стоит в подвалах домов, затопленных во время наводнения в Иркутской области. Это осложняет проведение ремонтных работ, сообщает пресс-служба губернатора.

– Нам необходимо выработать техническое решение, которое позволит быстрее проводить работы и в дальнейшем избежать подобных процессов. Мы должны обеспечить сейчас понижение грунтовых вод, параллельно вести работы по укреплению фундаментов. Поэтому нужно совместно выработать предложения по водопонижению, повышению устойчивости фундаментов, – сказал глава региона Сергей Левченко.

Как пояснили представители науки, ситуация, связанная с большим объемом грунтовых вод, объясняется климатическими условиями и особенностью рельефа местности. Подобные процессы фиксировались во все года, когда происходили паводки. Чтобы избежать повтора ситуации, было принято решение разработать дренажную систему.

Специалисты проведут инженерно-геологические и гидрометеорологические исследования, для получения заключения принятия решений по дальнейшему строительству и понижению уровня грунтовых вод.