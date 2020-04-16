В посёлке Витимский Мамско-Чуйского района после капитального ремонта откроется детский сад

Мамско-Чуйский район, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Витимский Мамско-Чуйского района завершается капитальный ремонт детского сада «Елочка». Заменены системы отопления, водо- и электроснабжения, канализации, отремонтирована кровля, утеплен фасад здания, восстановлены медкабинет и частично помещения второго этажа. В ближайшее время объект будет принят в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-службе реготделения партии «Единая Россия» по ссылкой на «Сибирский Характер».

– После капитального ремонта аварийное здание, которому в декабре исполнится уже полвека, приведено в порядок и еще долго прослужит местным жителям, – отметил координатор партпроекта «Единой России» «Культура малой Родины» в Иркутской области, депутат Госдумы Андрей Чернышёв. – Чтобы было открыто финансирование по данному проекту, пришлось постараться. По обращению мэра Мамско-Чуйского района я провел ряд встреч, в том числе с министром строительства и дорожного хозяйства региона. Как видите, все получилось.

Это далеко не первый социальный объект 96-го избирательного округа, отремонтированный или построенный при участии парламентария. На объекте капремонта Андрей Чернышёв побывал ещё в октябре прошлого года в рамках региональной недели. Важно контролировать качество выполнения работ и помогать в решении возникающих проблем. Депутат не мог приехать с пустыми руками и от Фонда «Сибирский Характер» он подарил малышам развивающие игрушки.

– Поздравляю руководство района и поселения, педагогический коллектив детского сада и родителей с завершением капитального ремонта здания. В очередной раз убедился, что вместе мы можем, если не все, то очень многое, – сказал Андрей Чернышёв.