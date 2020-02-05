В пострадавших от наводнения районах Приангарья на 33 гидротехнических объектах идут аварийно-восстановительные работы

Иркутская область, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области продолжаются работы по восстановлению гидротехнических защитных сооружений после летних паводков. Как сообщает иркутская дирекция строительства федерального автономного учреждения «РосКапСтрой», в настоящее время к работам приступили на 33 объектах из 28 запланированных.

На 15 объектах аварийно-восстановительные работы завершены. В частности, берегоукрепительные сооружения, пешие мосты, иная инфраструктура восстановлена на реках в Тайшетском, Чунском, Куйтунском, Зиминском, Нижнеудинском, Тулунском районах.

Для 14 сооружений разрабатывают проектно-сметную документацию. В частности, разработаны технические решения по устройству временных дамб по согласованной предварительной схеме защитных сооружений городов Тулун и Нижнеудинск, которые направлены в ФАУ «Главгосэкспертиза России» на экспертную оценку. Начало работ по устройству временных дамб в этих наиболее пострадавших городах намечено на апрель текущего года.

Также выполнены работы по выбору трасс защитных дамб, инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим, инженерно-гидрометеорологическим, инженерно-экологическим, археологическим изысканиям и другим на реке Бирюса в селах Талая, Бирюса, Шиткино, Соляная, и Шелехово в Тайшетском районе, в Тулуне. В селе Покровка Зиминского района проведены подготовительные работы (снят растительный слой, вырублены деревья), завозится грунт с одновременной укладкой в тело дамбы.

Помимо этого ведутся проектно-изыскательские работы по расчистке и углублению дна, а также реализуются меры, направленные на увеличение пропускной способности русла. Всего в работе шесть объектов, в частности, на сложном участке в селе Алыгджер Нижнеудинского района на реке Уда работы по проектированию должны завершиться до 30 марта 2020 года.

Изначально в подпрограмму восстановления гидротехнических сооружений в Иркутской области входил 41 объект. Однако на основании обращений органов местного самоуправления, в связи с отсутствием эффективности, из перечня были исключены такие работы как берегоукрепление на реке Ия в селе Едвокимово, капитальный ремонт дамбы на реке Едогончик села Едогон и строительство сооружений инженерной защиты в селе Уйгат на реке Кирей Тулунского района.

Объем финансирования подпрограммы составляет свыше 6 млрд рублей, срок исполнения – до 2023 года.