ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
ЖКХ
15.05.2018

В Правобережном округе Иркутска до 18 мая будут восстанавливать асфальт

Иркутск, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Работы по восстановлению асфальта пройдут в Правобережном округе областного центра с 15 по 18 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

ОАО «Южные электрические сети» информирует, что работы по восстановлению нарушенного в зимний период благоустройства пройдут по следующим адресам:

  • ул. Байкальская, 56;
  • ул. Ямская, 20;
  • ул. Партизанская, 143;
  • ул. Баррикад, 24А/9.

Асфальтирование будет вестись на проезжей части и на тротуарах там, где зимой ремонтировали кабели.

ТЕПЕРЬ: новости ЖКХ в Иркутске и области — в Telegram

Тайны ЖКХ - изнутри

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске