В Правобережном округе Иркутска до 18 мая будут восстанавливать асфальт

Иркутск, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Работы по восстановлению асфальта пройдут в Правобережном округе областного центра с 15 по 18 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

ОАО «Южные электрические сети» информирует, что работы по восстановлению нарушенного в зимний период благоустройства пройдут по следующим адресам:

ул. Байкальская, 56;

ул. Ямская, 20;

ул. Партизанская, 143;

ул. Баррикад, 24А/9.

Асфальтирование будет вестись на проезжей части и на тротуарах там, где зимой ремонтировали кабели.