|ЖКХ
|15.05.2018
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В Правобережном округе Иркутска до 18 мая будут восстанавливать асфальт
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Иркутск, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Работы по восстановлению асфальта пройдут в Правобережном округе областного центра с 15 по 18 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
ОАО «Южные электрические сети» информирует, что работы по восстановлению нарушенного в зимний период благоустройства пройдут по следующим адресам:
Асфальтирование будет вестись на проезжей части и на тротуарах там, где зимой ремонтировали кабели.
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