В Приагарье проходит акция «Палисадник Победы»

Иркутская область, 11.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области единороссы вместе с активистами движения «Волонтёры Победы» в рамках акции партийного проекта «Историческая память» «Палисадник Победы» благоустраивают клумбы, дворы, придомовые территории, в которых проживают ветераны войны с соблюдением всех мер, предусмотренных эпидемиологической ситуацией.

Кроме этого, проводится уборка и благоустройство памятных мест и мемориалов на территории муниципальных образований области. Сейчас многие ветераны из-за пандемии коронавируса находятся на самоизоляции и не могут выходить из дома. «Палисадник Победы» – добрый повод выразить им свою благодарность, сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия».

Так, к примеру, в городе Усолье-Сибирское местное отделение партии вместе с волонтерами убрали территорию и высадили саженцы багульника возле Дома ветеранов. В Эхирит-Булагатском районе и Тулуне активисты также высадили саженцы, которые своим цветением будут радовать жителей и дарить хорошее настроение.