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ЖКХ
23.05.2018

В Приангарье на сферу ЖКХ приходится 5,6% ВРП

Иркутская область, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на сферу ЖКХ приходится 5,6% валового регионального продукта. Это примерно столько же, сколько и на сельское хозяйство.

Об этом на круглом столе «Повышение роли исполнительных органов государственной власти в обеспечении функционирования и развития ЖКХ» сообщил заместитель министра ЖКХ региона Евгений Ветров.

По его словам оборот отрасли ЖКХ в Приангарье составляет 60 млрд рублей в год. В этой сфере занято более 35 тысяч человек.

При этом в регионе действует 13 ТЭЦ, в которые входит свыше тысячи котельных. Большинство муниципальных котельных работаете на угле – 553 теплоисточника, 161 – на электроэнергии, 131 – на дровах или щепе, 19 – на жидком топливе, девять – на газе.

При этом протяженность сетей водоснабжения в регионе составляет почти 5170 км, а степень их износа 54,6%. Протяженность канализационных сетей – свыше 3610 км, износ – 49,8%. Теплосети тянутся на 3795 км, их износ 34%. Протяженность электросетей почти 44 тысячи километров с износом менее 15%.

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