В Приангарье насчитали более 600 километров ветхих муниципальных и бесхозных ЛЭП

Иркутская область, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - На территории Иркутской области насчитывается более 600 км ветхих линий электропередач, требующих реконструкции и передачи специализированным сетевым организациям. Об этом сообщает пресс-служба регионального МинЖКХ.

Отмечается, что в 2018 году мерами поддержки воспользовались три муниципальных образования Иркутской области из 42, планируется привести в надлежащее техническое состояние восемь объектов.

Одними из первых работы завершены в Алзамае. Там в рамках муниципального контракта при софинансировании 95% за счет средств областного бюджета приведена в надлежащее техническое состояние воздушная линия 0,4 кВ по улицам Сенная, Алтайская и Лестранхозная общей протяженностью 1,2 км.

В рамках выполненных работ заменено 56 опор, установлено 63 индивидуальных прибора учета электрической энергии, также смонтировано 37 современных светодиодных светильников. 25 декабря реконструированный объект передан на баланс «Облкоммунэнерго».

Работы, также начатые в 2018 году в Нижнеудинске и Саянске, находятся на стадии завершения.

На 2019 год министерство планирует и дальше поддерживать муниципальные образования Иркутской области в части регистрации объектов электросетевого хозяйства установленным порядком и приведения их в надлежащее технически исправное состояние.