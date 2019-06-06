В Приангарье подвели итоги отопительного сезона 2018-2019

Иркутская область, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Отопительный период в Иркутской области продолжался девять месяцев – Катангский район первым в регионе запустил котельные 1 сентября 2018 года, и остановлены они были 31 мая 2019 года, сообщает пресс-служба губернатора.

Заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта региона Евгений Ветров отметил, что в 2018 году объем финансирования составил 4,3 млрд рублей из всех источников – областного и местных бюджетов, средств предприятий комплекса ЖКХ. В 2018 году по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на подготовку к зиме было выделено из областного бюджета 945,6 млн рублей и 44,8 млн – из местных бюджетов, а лимиты доведены до муниципалитетов 22 февраля и 5 марта. В 2019 году на эти же цели выделено из областной казны уже 1 млрд 37,5 млн рублей, из местных бюджетов – 93,4 млн рублей, а лимиты доведены до муниципальных образований 29 января.

– Уже сейчас заключено большинство контрактов на работы по подготовке к зимнему периоду, – подчеркнул Евгений Ветров.

В прошлом году в ходе ремонтных работ было заменено 106 км сетей тепло- и водоснабжения, канализации, что составило 120%. По словам заместителя министра, это средний показатель по каждому году ремонта. Иркутская область сформировала и подала свои предложения в Минстрой РФ для формирования федеральной программы замены тепловых сетей и теплоисточников с физическим износом более 60%.

– Особое внимание в сфере ЖКХ при подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов будет уделяться получению паспортов готовности не только предприятиями и объектами теплоснабжения, но и в целом муниципальными образованиями, – отметил замминистра. – В 2018 году 85 муниципальных образований получили паспорта готовности до 15 ноября, 13 муниципалитетов – с опозданием, после 15 ноября. Не получили паспорт либо акт готовности 22 муниципальных образования: особенно «отличились» Усть-Кутский, Усольский и Казачинско-Ленский районы.

Он подчеркнул, что все мероприятия подпрограммы модернизации должны быть завершены к 15 сентября – это предусмотрено соглашениями с МинЖКХ.