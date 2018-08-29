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29.08.2018

В Приангарье завершается подготовка к отопительному сезону

Иркутская область, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области завершается подготовка ГЭС и тепловых станций к отопительному сезону. Создан штаб по обеспечению безопасности электроснабжения. Его специалисты контролируют ход работ, сообщает пресс-служба регправительства.

В Иркутской области действуют 15 тепловых и четыре гидроэлектростанции, производством и передачей энергии занимается 15 компаний. Проверку готовности к зиме семи из них проведут эксперты специальных региональных комиссий, восьми более крупных – ПАО «Иркутскэнерго», ООО «Евросибэнерго-Гидрогенерация», ОАО «ИЭСК», АО «Витимэнерго», АО «Мамаканская ГЭС», ОГУЭП «Облкоммунэнерго», АО «Братская электросетевая компания», ООО «Энергетическая компания «Радиан», – комиссия министерства энергетики РФ.

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