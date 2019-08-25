В пяти образовательных учреждениях в пострадавших от паводка территориях Приангарья завершены восстановительные работы

Иркутская область, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В пяти образовательных учреждениях в пострадавших от паводка территориях Иркутской области завершены восстановительные работы. О ходе подготовки к новому учебному году образовательных учреждений в пострадавших от паводка территориях 25 августа рассказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Глава региона подчеркнул, что составлен и уже передан для утверждения в правительство Российской Федерации перечень социально-культурных объектов, которые будут восстанавливать после паводка, пишет пресс-служба губернатора. В список вошли 136 зданий, из них 41 объект образования. – Семь объектов будут представлены к проверке до 1 сентября, по 20-ти учреждениям сроки перенесены, так как они были сильно затоплены. Все учащиеся школьники и дошкольники перераспределены по другим образовательным организациям. В пяти учреждениях уже завершились ремонтно-восстановительные работы. Это две школы и два детских сада в Тайшетском районе и детский сад в Нижнеудинске, – рассказал Сергей Левченко. Глава региона сообщил, что принято решение по строительству новых объектов образования. В микрорайоне Угольщиков в Тулуне будет построена новая школа на 1275 мест, вторую школу возведут в микрорайоне Березовая роща также на 1275 мест, там же построят детский сад на 240 мест. Кроме того, в Тулуне в микрорайоне Шахта вместо сильно пострадавшей от второй волны паводка школы №20 появится школа на 250 мест. В Нижнеудинске в микрорайоне Восточный возведут новую школу на 520 мест и детский сад на 220 мест. В микрорайоне Горный построят школу на 250 мест и детский сад на 220 мест. – Все эти объекты новые, они не входили в наш пятилетний план. Это все дополнительные объекты. Отмечу, что с советского времени никогда не было такого строительства новых школ. Мы одновременно сейчас строим 20 объектов. 1 сентября у нас откроются три школы в поселке Усть-Уда, селе Тутура Жигаловского района и в микрорайоне Лесной Иркутска. После полной реконструкции откроется школа в поселке Кривая Лука Киренского района, – сказал губернатор. В целом в регионе действуют 2053 образовательных учреждения. 2026 из них приняты приемными комиссиями перед началом учебного года в сроки. Это 872 школы, 834 детских сада, 73 техникума и колледжа, 225 учреждений дополнительного образования. Глава региона также рассказал журналистам, что уже выдано 3 415 семьям свидетельства на приобретение жилья. 1146 оформили свидетельства, произведена оплата 50-ти семьям. В ближайшие недели планируется завершить работу по оформлению и выдаче свидетельств. – На этой неделе я принял решение, что мы не будем учитывать имеющиеся квадратные метры у человека для предоставления свидетельства. Был в понедельник завершен подсчет сколько потребуется денег и эта сумма 1 млрд 700 млн рублей из расчета 700 семей. Делать запросы в Росреест не потребуется, так как это не будет иметь смысла. Внесение этих изменений позволит обеспечить жильем всех граждан, утративших свои дома и квартиры в результате чрезвычайной ситуации, в частности, у которых есть доли в другом жилье, – пояснил Сергей Левченко. Как помочь пострадавшим от паводков в Иркутской области: реквизиты и пункты сбора гуманитарной помощи – на сайте Телеинформа.

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паводки лето 2019

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