В рамках акции «Мой зеленый город» в Иркутске будет высажено более 300 деревьев

Иркутск, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В рамках акции «Мой зеленый город» в Иркутске планируют высадить более 300 деревьев. Участие в мероприятии примут общественные организации, ТОСы, средства массовой информации.

По информации пресс-службы администрации Иркутска, на штабе по подготовке к акции мэр города Дмитрий Бердников сообщил, что в областном центре проходит инвентаризация ветхих и аварийных деревьев, их снос и замена.

– Идея этой акции возникла не случайно. Обновление зеленого фонда назрело давно, так как срок жизни зеленых насаждений в среднем 40 лет. Сегодня мы решили привлечь к посадке деревьев общественность, чтобы каждый мог почувствовать себя причастным к благоустройству нашего города, – подчеркнул глава Иркутска.

Старт акции будет дан в сквере на пересечении улиц Карла Маркса и Декабрьских событий.

На улице Карла Маркса и Сухэ-Батора будет высажено 147 саженцев: белый тополь, ясень, черемуха Маака, крупнолистный вяз, липа и ель.

На острове Конный запланировано высадить 130 саженцев спиреи метельчатой, 30 саженцев дерена. Мероприятие будет проводиться в сопровождении специализированных организаций: МУПЭП «Горзеленхоз», МУП «Иркутскавтодор», ООО СЛФ «Азалия» и специалистов администрации Иркутска.

Сейчас ведутся подготовительные работы в части устройства посадочных ям с заменой грунта на плодородный слой, оформление приствольных кругов саженцев на ул. Карла Маркса и ул. Сухэ-Батора, транспортировка саженцев из специализированных питомников Иркутска.