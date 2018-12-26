В реестр подрядчиков на капремонт домов в Иркутской области включили 192 компании

Иркутская область, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области подведены итоги предварительных отборов подрядчиков для выполнения капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

По данным, предоставленным министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, комиссией по проведению предварительного отбора было включено в реестр квалифицированных подрядных организаций более 75% участников. В настоящее время в реестре состоят 192 подрядные организации.

По итогам 2018 года в реестр квалифицированных подрядных организаций было включено более 100 организаций.

В соответствии с законодательством проведение предварительных отборов осуществляется органом по ведению реестра не реже одного раза в квартал.

Проведение повторных предварительных отборов планируется в 1 квартале 2019 года, размещение извещений и документаций на официальном сайте госзакупок запланировано министерством на февраль 2019 года.