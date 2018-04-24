В России меняется порядок исчисления субсидий на оплату ЖКХ

Российская Федерация, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будут считать по-другому. Теперь, согласно решению правительства, стандарты стоимости ЖКУ, от которых зависит размер субсидий, можно определять с использованием предельного уровня цен на тепловую энергию, сообщают "Аргументы Недели" .

Изменения произошли в связи с принятием летом прошлого года закона «О теплоснабжении», который предполагает новую модель расчёта стоимости тепла – по методу так называемой «альтернативной котельной». В перспективе планируется отказ от ежегодного государственного регулирования тарифов производителей и продавцов теплоэнергии. Вместо этого цена на тепло будет устанавливаться по соглашению сторон в рамках предельного уровня, контролируемого государством. Предельный уровень будет рассчитываться по тому самому методу «альтернативной котельной»: это условное обозначение – то, сколько стоило бы отопление в многоэтажном доме с собственной котельной.

На сайте Минэнерго РФ размещён «калькулятор», где каждый гражданин может уже сейчас посчитать стоимость конечной цены на тепло в случае перехода на «альтернативную котельную» в своем регионе. Предполагается, что на новую модель расчёта большинство регионов перейдут к 2022 году. По мнению экспертов, такая модель расчёта приведёт к росту цен на тепло.