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ЖКХ
03.10.2018

В России снова попытаются ввести соцнорму на энергопотребление

Москва, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В России обсуждается введение социальной нормы энергопотребления. Об этом со ссылкой на другие СМИ сообщают «Аргументы недели».

Соцнорма для населения, как планирует правительство, составит 300 киловатт-час в месяц и будет оплачиваться по базовому тарифу. Энергопотребление свыше этой нормы будет оплачиваться по повышенному тарифу.

Глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг считает, что ведение социальной нормы энергопотребления возможно, но тариф на электроэнергию при этом не должен быть завышен. Как отметил депутат, вопрос введения социальной нормы энергопотребления такой неоднозначный и все зависит от того, какая цель стоит. По его словам, сейчас наиболее актуальным вопросом является неравномерная обеспеченность регионов электроэнергией.

Пользователи соцсетей активно обсуждают, как изменится оплата за электроэнергию.

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