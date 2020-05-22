В Саянске в этом году заменят 12 лифтов в многоквартирных домах

Саянск, 24.05.20 (ИА «Телеинформ»), – В Саянске завершается капитальный ремонт дома 42 в микрорайоне Юбилейный, начатый в 2019 году. На встрече с жителями врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев подчеркнул важность выполнения всех планов регионального фонда капремонта, утвержденных правительством Приангарья.

– В 2020 году план серьезный, надо отремонтировать 1355 многоквартирных домов, более 600 домов по плану текущего года и закрыть долги предыдущих лет. Я даю поручение специалистам фонда – бывать на объектах в Саянске раз в месяц. Саянск – наша точка роста. Город принял на себя функции технического заказчика в вопросах капитального ремонта жилья – это должно улучшить качество работы и контроль, – отметил Игорь Кобзев.

На жилой девятиэтажке, построенной в 1985 году в микрорайоне Юбилейный, уже выполнены ремонт систем электроснабжения, теплоснабжения и водоотведения. В процессе капремонта осуществляется постоянный строительный контроль. По словам заместителя мэра Марины Даниловой, до 1 июля будут закончены работы по утеплению и ремонту фасада.

– Общая плановая стоимость капремонта этого дома 8,4 млн рублей. С прежним подрядчиком были сложности, и мы привлекли к работам управляющую организацию, – пояснила Марина Данилова.

В текущем году в Саянске также будут выполнены работы по замене 12 лифтов в пяти многоквартирных домах. А на будущий год планируется провести ремонты в восьми домах, сообщает пресс-служба областного правительства. Жильцы еще двух домов, средства которых находятся на спецсчетах, планируют обеспечить ремонтные работы самостоятельно.

Глава региона подчеркнул, что в ходе капитального ремонта городских объектов необходимо также решать вопросы организации безопасной среды вокруг них. Игорь Кобзев посетил пульт управления видеокамерами города, который создан по проекту «Безопасное детство».

– Безопасность детей – это приоритетное направление нашей работы. Я предложил мэру расширить зону наблюдения, включив в нее парки. А потом можно обобщить опыт и распространить его в других населенных пунктах области, – сказал Игорь Кобзев.