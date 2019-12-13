В селе Никольск под Иркутском 15 декабря аварийно отключилось отопление

Иркутский район, 15.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В селе Никольск Иркутского района в 7:55 15 декабря произошла авария на коммунальных сетях. Без теплоснабжения остались три двухэтажных жилых дома на 16 квартир каждый и три социально значимых объекта.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, на устранении аварии задействованы 12 человек и пять единиц техники, из них от МЧС России три человека и одна единица техники.