В сфере ЖКХ Приангарья жители больше всего недовольны организацией теплоснабжения

Иркутская область, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В сфере ЖКХ Приангарья по итогам 2017 года жители больше всего недовольны организацией теплоснабжения. Об этом на круглом столе «Повышение роли исполнительных органов государственной власти в обеспечении функционирования и развития ЖКХ» сообщил заместитель министра ЖКХ региона Евгений Ветров.

По его словам, 16,8% опрошенных выразили недовольство организацией теплоснабжения. Еще почти 12% заявили, что они «скорее не удовлетворены». При этом удовлетворенными оказались 33,3%, «скорее удовлетворенными» – 26,1%.

В то же время, что касается водоснабжения, то этим неудовлетворенны и «скорее неудовлетворенны» оказалось 13,6% и 10,6% соответственно, а среди недовольных электроснажением таких насчитывается лишь по 9%.

При этом, что касается муниципальных образований, то в 19% из них жители недовольны теплоснабжением и в 9,5% – водоснабжением.

Хуже всего в этом плане ситуация складывается в Братском районе, где, в том числе, находится злополучная Вихоревка. Здесь теплоснабжением недовольно почти 40% населения. Чуть менее 30% жителей недовольны им и в Жигаловском районе, свыше 20% приходится на Качугский район, также негативная тенденция охватывает еще пять территорий. В то же время больше всего довольны теплоснабжением жители Усть-Илимска, Свирска, Саянска, Черемхово, Усолья-Сибирского и Зимы.

Что касается водоснабжения, то наибольшая доля недовольных приходится также на Братский район, а кроме того – на Заларинский, Эхирит-Булагатский и Ольхонский районы. Больше всего им довольны жители Усть-Илимска, Саянска, Черемхово, Свирска, Усолья-Сибирского.