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ЖКХ
25.03.2019

В Шелехове из 54 аварийных домов к включению в программу переселения подготовили только 15

Шелехов, 25.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Шелехове аварийными признали 52 дома, но по 29 из них не оформлены документы, позволяющие претендовать на включение в программу по расселению.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, проведена проверка исполнения администрацией Шелеховского городского поселения жилищного законодательства.

Оказалось, что межведомственной комиссией в период 1 января 2012 года по 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу признаны 54 многоквартирных дома.

Однако на момент проверки по 29 многоквартирным домам администрацией города решение о признании их аварийными и подлежащими сносу, а также о сроках отселения жителей не принято. Не издано соответствующее распоряжение, здания не включены в приложение к муниципальной программе «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда во взаимодействии с государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы».

Для устранения выявленных нарушений прокуратурой города в Шелеховский городской суд предъявлено административное исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации. Надзорный орган также требует обязать ее принять решение о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу, издать соответствующее распоряжение и включить их в программу.

Сейчас административное исковое заявление находится на рассмотрении в суде.

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