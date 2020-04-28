В Шелехове подрядчик получил деньги за непроверенное газовое оборудование в многоквартирных домах

Шелехов, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура в Шелехове обратилась в суд с требованием понудить компанию, с которой местная администрация заключила соглашение, обследовать газовое оборудование в 47 многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Инспекторы в ходе проверки установили, что ранее постановлением администрации Шелеховского городского поселения была утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Шелехов на 2017-2021 годы». В 2019 году шелеховская мэрия в рамках этой программы за счёт средств областного бюджета решила провести диагностику внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах.

В апреле 2019 года администрация заключила с ООО «Центр-Шелехов» соглашения на сумму более 950 тысяч рублей о финансовом возмещении затрат на реализацию мероприятий. В свою очередь, коммерческая организация заключила договор с субподрядчиком на проведение технического диагностирования внутридомового газового оборудования 48 многоквартирных домов на 2 тысяч 335 квартир.

Однако, как установлено в ходе проверки, специализированная организация не провела диагностирование внутридомового газового оборудования в 920 квартирах, расположенных в 47 многоквартирных домах. Тем не менее, администрация Шелеховского городского поселения и ООО «Центр-Шелехов» работы оплатили в полном объёме, говорят в прокуратуре Иркутской области.

В связи с выявленными нарушениями закона надзорное ведомство внесло главе администрации Шелеховского городского поселения представление, а также предъявила в суд исковое заявление о возложении на ООО «Центр-Шелехов» обязанности организовать зевершение технического диагностирования внутридомового газового оборудования в жилых помещениях 47 многоквартирных домов города.