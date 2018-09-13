В шести муниципалитетах Иркутской области стартовал отопительный сезон

Иркутская область, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Отопительный период в Иркутской области уже начат в Катангском, Бодайбинском, Казачинско-Ленском, Жигаловском и Нижнеилимском районах и в Саянске. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

К утру 14 сентября в регионе действовали 36 котельных, подключены к теплу 974 объекта соцкультбыта – учреждения образования, здравоохранения, культуры, социального развития, 819 жилых домов. Массовое подключение к теплу жилых домов и объектов социально-культурной сферы в Иркутской области начнется с 15 сентября.

В правительстве Иркутской области отмечают, что в этом году муниципалитета выделили из областного бюджета более 3,8 млрд рублей. Также своевременно выделяются субсидии за счёт средств областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов. С начала 2018 года профинансировано 1 млрд 789,5 млн рублей, в том числе 707 млн рублей – для приобретения и доставки топливно-энергетических ресурсов. Договоры на поставку угля в большинстве своем теплоснабжающими организациями заключены.

Как сообщили в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта, в целом по субъекту потребность в топливе на отопительный период 2018-2019 годов для котельных составляет 1,6 млн т угля (нормативный запас 277,3 тысяч тонн) и 73,6 тысяч тонн жидкого топлива (нормативный запас 18,0 тысяч тонн). По состоянию на 13 сентября, фактический запас угля составляет 242,7 тысяч тонн (88% нормативного запаса) и жидкого топлива – 27,5 тысяч тонн (153%). Общий годовой объём потребляемого угля котельными и ТЭЦ «Иркутскэнерго» в области превышает 11 млн тонн.