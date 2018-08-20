В Студенческом сквере в Иркутске установят арт-объекты из горных пород

Иркутск, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Благоустройство Студенческого сквера на улице Игошина в Иркутске в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» проведут студенты ИРНИТУ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Благодаря проекту «Городские реновации» студенты университета вовлечены в развитие городской среды, они выполняли проектирование территории сквера, а также разрабатывали дизайн-проекты дворовых территорий, благоустраиваемых в Иркутске.

Как отметил командир штаба студенческих отрядов ИРНИТУ Роман Гринюк, у стройотрядов технического университета многолетняя история, и сейчас это движение возрождается и набирает обороты, все больше студентов вступают в ряды бойцов.

– Студенческий сквер стал одним из победителей голосования, благодаря чему работы начаты уже в этом году. Будет оборудована спортивная площадка с резиновым покрытием и двумя баскетбольными кольцами, ограждающие сетки, скамейки-трибуны, урны, более 40 светильников, – отметил командир штаба студенческих отрядов. – В следующем году мы планируем установить в сквере арт-объекты из различных горных пород, находящиеся в нашем минералогическом музее. Они будут не только украшением территории, но и наглядным учебным пособием.

Кроме того, в 2018-ом на территории студенческого сквера будет проведено обустройство пешеходных дорожек и пандуса, а также посеян газон площадью более одной тысячи квадратных метров.

– Это яркий пример активного участия молодежи в благоустройстве города. У студентов технического университета и всей молодежи этого района появится отличная площадка для активного отдыха, – подчеркнул Дмитрий Бердников. – Арт-объекты, которые здесь планируют установить, должны гармонично дополнить общую картину.

Глава города осмотрел и территорию будущего Курсантского сквера в районе бывшего городка ИВАТУ. Там благоустройство запланировано в два этапа. В этом году будет восстановлена входная группа, асфальтирование пешеходной дорожки, появится освещенный пешеходный маршрут, а также скамейки и урны. В следующем году планируется благоустроить зону для активного отдыха, установить детскую игровую площадку и амфитеатр.