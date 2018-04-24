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ЖКХ
24.04.2018

В субботнике в саду имени Томсона поучаствовали около 200 волонтеров из Иркутска

Иркутск, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Около двухсот волонтеров приняли участие в субботнике в саду имени Томсона, который состоялся в рамках общероссийских дней защиты от экологической опасности.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в числе волонтеров – команды студенческого актива общества охраны природы, экологические объединения школ №7, 67, 68, 45, студенты двух иркутских техникумов – аграрного и транспорта и строительства. Почетными гостями мероприятия стали представители клуба садоводов-опытников имени Томсона.

Напомним, что в прошлом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на территории сада имени Томсона был проведен первый этап благоустройства, в рамках которого было установлено ограждение с входной группой, сформирована дорожно-тропиночная сеть.

В 2018 году на особо охраняемой природной территории сада в рамках второго этапа работы будут продолжены. Планируется установить малые архитектурные формы, провести озеленение и восстановление посадок.

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