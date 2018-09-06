В Свердловском округе Иркутска демонтируют незаконную наружную рекламу

Иркутск, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Свердловском округе Иркутска продолжается работа по демонтажу незаконной наружной рекламы.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, ежедневно сотрудники комитета по управлению округом проводят рейды и выдают собственникам предписания о необходимости устранить такие конструкции.

Как рассказал заместитель мэра – глава Свердловского округа Иркутска Антон Медко, на сентябрь было выдано порядка 400 предписаний, 70 собственников демонтировали свои конструкции добровольно. Остальные администрация округа уберет своими силами, после чего затраты на снос будут взысканы с собственников незаконной наружной рекламы.

– Мы ведем планомерную работу по очистке улиц округа от информационного мусора и несанкционированной рекламы, – заявил Антон Медко, – Только в августе мы демонтировали более 300 малых и средних рекламных конструкций с улиц и фасадов зданий. В сентябре на очереди еще 300. Данная работа будет проводиться постоянно.

Рекламораспространители, которые не демонтируют свои конструкции добровольно, будут привлечены к административной ответственности. Им грозит штраф от 500 тысяч до миллиона рублей.