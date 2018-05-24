В Свердловском округе Иркутска с 24 по 26 мая отключат холодную воду

Иркутск, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Свердловском округе Иркутска на два дня отключат холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Воды не будет с 22.00 24 мая до 14:00 26 мая в микрорайонах Юбилейный и Ершовский, а также по улице Бородина, 57 и Якоби, 35.

В администрации Иркутска поясняют, что в эти дни на сетях водопровода и канализации будут проводить планово-предупредительный ремонт. Работами занимается «Водоканал».