В Свердловском округе Иркутска ведется прием заявок для проведения капитальных ремонтов жилых домов

Иркутск, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В комитете по управлению Свердловским округом Иркутска ведется прием заявок от жителей на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт объектов жилья в Иркутске на 2013-2021 годы».

Об этом сообщил заместитель мэра – глава комитета по управлению округом Антон Медко, пишет пресс-служба администрации Иркутска.

Напомним, что участие в этой программе носит заявительный характер. Собственникам жилых помещений необходимо принять коллективное решение, в соответствии с которым не менее 2/3 голосов от общего числа голосов собственников согласны с проведением капитального ремонта многоквартирного дома и выделением денежных средств из фонда дома на эти цели. После чего утвердить перечень и объемы этих работ, необходимый пакет документов направить в комитет по управлению округом.

Реализация муниципальной программы осуществляется на условиях софинансирования – 70% средств выделяется из городского бюджета, 30% – оплачивают собственники со счета дома.

– В этом году жители девяти многоквартирных домов проявили такую инициативу. Данные дома вошли в муниципальную программу, и необходимый перечень работ был выполнен. Преимущественно ремонтировали кровли, фасады зданий, эстакады на входе в подъезды. Такой подход к содержанию общедомового имущества в надлежащем виде получил положительный отзыв у ответственных собственников. Уже сегодня от жителей четырех многоквартирных жилых домов поданы заявки на участие в программе в следующем году. Ряд инициативных групп ведет сбор необходимых документов. Прием заявок продолжается, – отметил Антон Медко.

По всем вопросам участия в муниципальной программе «Капитальный ремонт объектов жилья в Иркутске на 2013-2021 годы» можно обращаться в комитет по управлению Свердловским округом Иркутска по адресу: ул. Терешковой, 24, кабинет 407, 404.Справки по телефону: (3952) 52-03-54, 52-03-56.