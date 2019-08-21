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21.08.2019

В Свирске оценили качество благоустройства дворовых территорий

Свирск, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Свирске представители партии «Единая Россия» и жители домов высоко оценили качество благоустройства дворовых территорий. Во дворах благоустроили тротуарные дорожки, произвели замену дорожного покрытия, оборудовали парковки, установили бордюрный камень, ограждения, новые лавочки, урны, заменили светильники. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Приемку двух дворовых территорий, благоустроенных текущем году в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда», провели партийцы совместно с жильцами домов в Свирске в понедельник. Ремонтные работы проводились во дворах домов №№ 1 и 3 по улице Чкалова, №№ 2 и 8 по улице Лермонтова. Общая стоимость благоустройства дворов составила более 8,6 млн рублей.

Как рассказала участвовавшая в оценке качества ремонта дворов исполнительный секретарь местного отделения партии Марина Кустова, работы на объектах выполнены качественно, в срок и с учетом пожеланий местных жителей.

– Жители домов качеством ремонта дворов довольны, потому что они сами принимали активное участие в ходе благоустройства. Они несколько раз проводили субботники, участвовали не только в обсуждениях, но и в разработке проекта благоустройства, вносили предложения, сами помогали в работах. Итоговый субботник, который провели жильцы домов №№ 1 и 3 на Чкалова непосредственно перед сдачей объекта, стал последним штрихом в ходе работ. Жители обоих домов дружно вышли и вместе помогли подрядной организации подготовить двор к приемке: разровняли привезенную землю, убрали ненужные ветки, камни, – сообщила исполнительный секретарь.

В рамках реализации проекта «Городская среда» во дворе домов благоустроили тротуарные дорожки, произвели замену дорожного покрытия, оборудовали парковочные места, установили бордюрный камень, ограждения, новые лавочки, урны, заменили светильники. На реализацию проекта благоустройства этой дворовой территории было выделено 2 млн 912,4 тысяч рублей.

По словам Марины Кустовой, так исторически сложилось, что двор домов №№ 1 и 3 на Чкалова местные называют Голливудом. Почему так нарекли район, уже никто не помнит, но жильцы поддержали идею управляющей компании осенью уже не в рамках проекта разбить здесь сквер со звучным названием и установить в нем световую надпись, как на известной горе, «Hollywood». Также управляющая компания оборудует в сквере уличные спортивные снаряды, небольшую сцену и лавочки для проведения дворовых праздников.

Не менее интересная ситуация сложилась и с двором домов №№ 2 и 8 на Лермонтова. Рядом с двором располагается муниципальный рынок, площадь которого также благоустроили в рамках проекта «Городская среда».

– Рыночная площадь прилегает к придомовой территории домов, расположенных по Лермонтова, 2 и 8, поэтому было принято решение разработать проект благоустройства в том числе и рыночной площади. Теперь у нас на рынке есть, где поставить машину, стало чище, нет ям, потому что дороги и площадь заасфальтировали. Стало гораздо чище, что не может не радовать местных жителей, – отметила Марина Кустова.

На благоустройство дворовой территории домов №№ 2 и 8 Лермонтова и рыночной площади в рамках проекта «Городская среда» было выделено финансирование из местного, областного и федерального бюджетов в сумме 5 млн 769 тысяч рублей.

Проект партии «Единая Россия» «Городская среда» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом проект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти с тем, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей. Особое внимание уделяется благоустройству городских парков. Для того, чтобы они становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются по желания граждан.

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