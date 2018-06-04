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05.06.2018

В Тайшетском районе в восьми школах обнаружено недопустимое состояние несущих конструкций

Тайшетский район, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшетском районе в 15 зданиях восьми школ обнаружено недопустимое техническое состояние отдельных несущих конструкций.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в связи с истечением нормативного срока эксплуатации зданий ряда образовательных организаций района по искам Тайшетского межрайонного прокурора в 2016-2017 годах на образовательные организации района была возложена обязанность проведения обследования технического состояния эксплуатируемых ими зданий и сооружений с привлечением специализированной организации.

Проведенные во исполнение решений суда инженерно-технические экспертные обследования выявили недопустимое техническое состояние отдельных несущих конструкций 15 зданий, эксплуатируемых восемью образовательными организациями.

По результатам обследований экспертом специализированной организации сделан вывод о необходимости выполнения ремонтно-строительных работ для дальнейшей нормальной эксплуатации зданий, поскольку недопустимое состояние отдельных несущих конструкций (фундамента, чердачных перекрытий, водосточной системы и карнизной зоны) на момент проведения обследования представляет опасность для пребывания людей в зданиях.

Все это, по мнению прокуратуры, является следствием не исполнения администрацией Тайшетского района полномочий по обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, что влечет нарушение права несовершеннолетних обучающихся и воспитанников на благоприятные условия пребывания в учреждениях, ставит под угрозу их жизнь и безопасность.

Для устранения нарушений закона мэру Тайшетского района внесено представление, в суд направлены восемь исковых заявлений, которые находятся в стадии рассмотрения.

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