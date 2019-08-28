В Тофаларии устанавливают первые дамбы для защиты от паводков

Нижнеудинский район, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Первые дамбы для защиты населения от подтоплений устанавливают в пострадавшем от наводнения в поселке Алыгджер Нижнеудинского района.

Как сообщает пресс-служба губернатора, с ходом работ ознакомились председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Евгений Бичинов, начальник управления по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций правительства Иркутской области Евгений Шевцев, специалисты министерства строительства, дорожного хозяйства региона.

В результате наводнения протекающая через поселок река Уда проложила новое русло, разделив его на три части. Один рукав реки и раньше протекал через Алыгджер, но его глубина была не выше колена. Теперь желающих перебраться на другую сторону перевозят на грузовике «Урал». Для проведения аварийно-восстановительных работ в Алыгджер доставлено 16 водоналивных дамб. Три их них специалисты начали устанавливать.

– Поскольку эта часть реки отделяет жителей поселка от школы, мы устанавливаем водоналивные дамбы, которые ограничат русло. После этого мы проведем подсыпку и установим мостик, по нему дети 1 сентября смогут начать ходить в школу, – сказал Евгений Бровко, заместитель мэра Нижнеудинского района.

Выше поселка течение слишком сильное, там установить водоналивные дамбы нельзя. Для проведения аварийно-восстановительных работ там планируют провести берегоукрепление. Проблемой является отсутствие специализированной техники. Тофалария и поселок Алыгджер – самая труднодоступная территория Иркутской области, которая находится в горах Восточного Саяна, добраться туда можно исключительно вертолетом. Расстояние от райцентра – города Нижнеудинск – 150 километров, продолжительность полета – около часа. Обычно все необходимое доставляют в поселок зимой по льду замерзшей реки.

– Ситуация, которая сложилась в Алыгджере, нестандартная. Мы ищем возможность доставки сюда нескольких единиц спецтехники, чтобы начать расчистку русла. Попробуем сделать это вертолетом Ми-26. В пятницу на совещании с председателем правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области, Виталием Мутко мы обсудим ситуацию и примем решения, которые позволят реализовать эту задачу, – сказал Руслан Болотов.

Решается вопрос расчистки русла реки Уды, возвращения его в прежнее место и берегоукрепления. Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Евгений Бичинов рассказал, что для этого необходимо провести изыскательские работы и создать проект. Этим займется специализированная организация. Комплекс необходимых мероприятий по защите населения от наводнений в Алыгджере проведут в следующем году.