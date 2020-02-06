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06.02.2020

В трёх поселениях Осинского района на средства «Народных инициатив» проведут водоснабжение

Осинский район, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Публичные слушания в рамках проекта «Народные инициативы» партии «Единая Россия» состоялись во всех 12 муниципалитетах Осинского района. В течение месяца жители района обсуждали инициативы, формировали перечень мероприятий для реализации в рамках партпроекта 2020 году. В публичных слушаниях приняли участие партийцы Осинского местного отделения «Единой России», сообщает пресс-служба реготделения ЕР.

Сумма финансирования, выделенного на реализацию партийного проекта в Осинском районе, составила 11 млн 51 тысяч рублей. Между муниципальными образованиями района финансирование распределено следующим образом: МО «Бильчир» выделено 965 тысяч рублей, МО «Бурят-Янгуты» – 758 тысяч рублей, МО «Ирхидей» – 396 тысяч рублей, МО «Каха-Онгойское» – 685 тысяч рублей, МО «Майск» – 652 тысяч рублей, МО «Ново-Ленино» – 616 тысяч рублей, МО «Обуса» – 573 тысяч рублей, МО «Оса» – 3 млн 551 тысяч рублей, МО «Поселок Приморский» – 869 тысяч рублей, МО «Русские Янгуты» – 698 тысяч рублей, МО «Улейское» – 704 тысяч рублей, МО «Усть-Алтан» – 579 тысяч рублей.

По решению жителей района 6 млн 280 тысяч рублей будут потрачены на приобретение инвентаря, мебели, оснащение медицинского кабинета и текущие ремонты в нескольких школах района, а также детских садах. Кроме того, будут проведены ремонтные работы в «Осинской школе искусств», «Осинском межпоселенческом Доме культуры».

На средства «Народных инициатив» проведут водоснабжение в трех муниципалитетах – Улейском, Обусе, Каха-Онгойском. Ремонт мемориальных комплексов и благоустройство территорий проведут в муниципальных образованиях «Русские Янгуты» и «Ново-Ленино» в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, проект «Народные инициативы», реализуемый в Иркутской области с 2011 года по предложению депутатов фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Иркутской области, направлен на улучшение качества жизни в муниципалитетах региона.

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