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ЖКХ
09.01.2019

В центре Улан-Удэ появился тёплый общественный туалет

Улан-Удэ, 9.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Улан-Удэ недалеко от площади Советов установили тёплый общественный туалет. Об этом сообщается на странице Минтуризма Бурятии в соцсети «Фейсбук».

Туалетный модуль открыли в конце декабря между зданиями Роскомнадзора и бывшего кинотеатра «Прогресс». В нём предусмотрен санузел для инвалидов и две кабинки для остальных посетителей.

В Минтуризма Бурятии отмечают, что туроператоры и гиды-экскурсоводы уже говорили о необходимости строительства общественного туалета вблизи площади Советов. Этот туалетный модуль станет удобной санитарной точкой на маршруте. Режим работы санитарного комплекса – с 10.00 до 22.00.

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