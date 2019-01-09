В центре Улан-Удэ появился тёплый общественный туалет

Улан-Удэ, 9.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Улан-Удэ недалеко от площади Советов установили тёплый общественный туалет. Об этом сообщается на странице Минтуризма Бурятии в соцсети «Фейсбук» .

Туалетный модуль открыли в конце декабря между зданиями Роскомнадзора и бывшего кинотеатра «Прогресс». В нём предусмотрен санузел для инвалидов и две кабинки для остальных посетителей.

В Минтуризма Бурятии отмечают, что туроператоры и гиды-экскурсоводы уже говорили о необходимости строительства общественного туалета вблизи площади Советов. Этот туалетный модуль станет удобной санитарной точкой на маршруте. Режим работы санитарного комплекса – с 10.00 до 22.00.