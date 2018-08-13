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ЖКХ
13.08.2018

В Тулуне до конца года благоустроят четыре общественных пространства

Тулун, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне в 2018 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроят четыре общественных пространства, которые выбрали после обсуждения предложений от жителей. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, аллея, соединяющая микрорайоны Сосновый бор и Угольщиков, уже заасфальтирована, в ближайшее время там установят лавочки и урны. По поручению мэра города Юрия Карих для ограничения доступа автомобилей будут приобретены бетонные полусферы, что ограничит движение машин по аллее, но беспрепятственно позволит гулять мамам с детскими колясками или людям с ограниченными возможностями здоровья.

Также ожидается, что в ближайшее время появится новый сквер на центральной улице Тулуна – возле магазина «Кари» начаты работы по разбивке новой зеленой зоны. Выставленные бордюры уже позволяют увидеть, где будут расположены будущие клумбы и места под посадку деревьев. Получено положительное заключение экспертизы на проект капитального ремонта всей улицы Ленина, включая тротуарные дорожки вкупе с создаваемыми скверами.

Начаты работы и в парке Мира. По проекту незадействованная пока часть территории в этом году изменится: появятся пешеходные дорожки, дополнительные интересные игровые элементы и сказочные персонажи.

Кроме того, на днях начата и реализация проекта, который предложили ученики тулунской гимназии: пешеходная дорожка, пролегающая вдоль школы до остановки, будет приведена в порядок. Подрядчики уже приступили к работам.

Всего на благоустройство общественных пространств города в этом году из средств федерального, областного и местного бюджетов выделено 9 млн 719 тысяч рублей.

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