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09.12.2019

В уборке дворов от снега в Октябрьском округе Иркутска задействовано больше 300 дворников

Иркутск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На очистке территории Октябрьского округа от снега в штатном режиме ежедневно работают более 320 дворников, а также около 40 единиц техники. В округе 1675 многоквартирных жилых домов, которые обслуживают около 70 управляющих компаний и порядка 40 ТСЖ и ТСК.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска со ссылкой на главу Октябрьского округа Владимира Преловского.

В рамках обслуживания дворовых территорий производится очистка от снега подходов к подъездам, ступеней, отмостков домов, тротуаров и проезжей части. Также обязательны уборка крыш, чтобы не допустить образование сосулек. Снежный покров по нормативам не должен превышать 30 сантиметров.

Для безопасности передвижения автотранспорта и пешеходов дороги и тротуары обрабатывают песчано-гравийной смесью.

– К сожалению, не все управляющие компании соблюдают предъявляемые требования. Если жители видят некачественную уборку, либо снег не чистят вообще, необходимо звонить на телефон «горячей линии» комитета по управлению Октябрьским округом. За ненадлежащую уборку предусмотрен штраф от пяти до 55 тысяч рублей, – заявил Владимир Преловский.

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