В Усолье-Сибирском директор УК не передавала собранные с жителей деньги ресурсоснабжающим организациям

Усолье-Сибирское, 7.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском директор управляющей компании не передавала собранные с жителей деньги за электричество и воду «Иркутскэнергосбыту» и «АкваСервису», использовав не по назначению около 2 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба Усольского городского суда, подсудимую привлекли к уголовной ответственности по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ за причинение ущерба в крупном и особо крупном размере.

В период с 2015 по 2016 год руководитель управляющей компании, пользуясь доверием, сложившимся в результате договорных отношений с собственниками имущества, умышленно, с целью извлечения материальной выгоды для своей организации причинила ущерб ООО «Иркутскэнергосбыт» на сумму почти 932 тысячи рублей и ООО «АкваСервис» на сумму более 1 миллиона рублей. Она решила не перечислять в адрес собственников коммунальных ресурсов часть денежных средств, поступивших от населения в качестве платы за питьевую воду, прием сточных вод и электрическую энергию, а тратить на нужды своего предприятия в виде выплаты заработной платы работникам, приобретения имущества, перечисления необходимых денежных средств в бюджет и внебюджетные фонды и других необходимых платежей. При этом в тот же период управляющая компания имела достаточный собственный доход.

В процессе рассмотрения уголовного дела обвиняемая в содеянном раскаялась, полностью признала свою вину. Уголовное дело было прекращено по заявлению представителей потерпевших, в котором они указали, что примирились с обвиняемой, претензий к ней не имеют. Они также отказались от исковых требований, заявленных на стадии предварительного следствия на взыскание недополученных от управляющей компании сумм, так как ущерб им был полностью возмещен, обвиняемая принесла им свои извинения.