В Усолье-Сибирском в 2020 году благоустроят мемориал генералу Николаю Ватутину

Усолье-Сибирское, 2.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском будет благоустроен мемориал генералу Николаю Ватутину. С обелиска и начинается городская улица, прилегающая к Московскому тракту. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

В канун Дня Победы в 2011 году на мемориале был открыт отреставрированный «штык-обелиск», который фактически приобрел статус памятника знаменитому полководцу. Согласно проекту благоустройства, которое планируется провести в 2020 году, выполнят облицовку керамогранитными плитами подиумов для военной техники и основания памятника Николая Ватутину, здесь появится новое современное освещение, будут установлены лавочки, урны, уложена тротуарная плитка.

В честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Усолье-Сибирском реализуют проект «Улица Победы». В программу ремонта включены три дороги. Первая улица названа в честь Николая Федоровича Ватутина, Советского военачальника, генерала армии. Ее ремонт будет проходить в рамках нацпроекта Безопасные и качественные дороги в 2020 году. Сумма ремонта порядка 50,9 млн рублей, сообщили в правительстве Иркутской области.

Второй в списке значится улица, названная в память маршала Советского Союза Фёдора Ивановича Толбухина. Третья поименована в честь военного лётчика, Героя Советского Союза, лётчика-испытателя 1 класса, инженера-подполковника Владимира Сергеевича Серегина. Работы стартуют с началом дорожно-строительного сезона.

Напомним, что по предложению Игоря Кобзева было принято решение о выделении из областного бюджета двух миллионов рублей каждому из 42 муниципалитетов на благоустройство мемориалов или общественных пространств, связанных с героями либо событиями Великой Отечественной войны.