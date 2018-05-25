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27.05.2018

В Усолье-Сибирском заменят почти полкилометра трубопровода

Усолье-Сибирское, 27.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском теплоэнергетики приступили к ремонту тепловых сетей на Комсомольском проспекте. Им предстоит обновить 497, 94 метров трубопровода, сообщает пресс-служба администрации города.

В 2018 году перекладка теплосетей пройдёт в Усолье-Сибирском от Комсомольского проспекта, 83 до кафе «Молодёжное».

Ремонт тепловой инфраструктуры планируют завершить к 1 октября. В план работы также будут включены восстановление и благоустройство территории, которые завершатся 12 октября.

Помимо этого, будут проведены гидравлические испытания тепловых сетей, необходимые для своевременного выявления и устранения дефектов.

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