В Усолье-Сибирском запустили проект по раздельному сбору мусора

Усолье-Сибирское, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском появились новые контейнеры для раздельного сбора мусора. Разноцветные баки по инициативе мэра города Максима Торопкина установлены в Верхнем и Нижнем парках.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на каждом контейнере есть надпись с пояснением, для какого вида мусора предназначен бак. В зеленый контейнер усольчане будут собирать бумагу, в синий – стекло, в оранжевый – пластик, красный предназначен для сбора металла. Проект был запущен в ноябре.

– Для города это хорошая возможность привлечь внимание жителей к необходимости раздельного сбора мусора, – пояснил Максим Торопкин. – Я надеюсь, что сбор раздельного мусора в перспективе позволит создать у усольчан сознательное отношение к утилизации мусора, чтобы как можно больше отходов вовлекалось во вторичную переработку. Весь мусор, собранный в эти контейнеры, получит вторую жизнь.