В Усольском районе с берега реки по суду уберут незаконную мусорку

Иркутск, 14.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Более 550 тысяч цветов будет высажено на городские клумбы в Иркутске. Всего специалисты планируют озеленить более 100 клумб общей площадью почти 10 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска со ссылкой на «Горзеленхоз».