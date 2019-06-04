|ЖКХ
|05.06.2019
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В Усольском районе с берега реки по суду уберут незаконную мусорку
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Усольский район, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усольском районе в водоохраной зоне реки Курга обнаружили стихийную свалку мусора площадью около 1500 квадратных метров. Усольский городской суд обязал близлежащие муниципалитеты ликвидировать мусорку.
Как сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, отходы незаконно размещали неподалеку от Сосновского муниципального образования Усольского района. Теперь администрации населенных пунктов, входящих в МО, обязаны очистить территорию. Исполнение соответствующего судебного акта находится на контроле прокуратуры.