В Усть-Куте и Сухом логе завершено строительство подстанций – завершающих звеньев Пеледуйского энергокольца

Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила строительство первых собственных центров питания в Иркутской области. Ввод в работу подстанций 500 кВ «Усть-Кут» и 220 кВ «Сухой Лог» стал финальным этапом создания Пеледуйского энергокольца, охватывающего Иркутскую область, Забайкальский край, республики Саха (Якутия) и Бурятия.

Как сообщает пресс-служба компании, энергообъекты включены в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, разработанный правительством РФ в соответствии с «майским» указом президента. В строительство подстанции 500 кВ «Усть-Кут» инвестировано 8,9 млрд рублей, подстанции 220 кВ «Сухой Лог» с отходящими линиями электропередачи 220 кВ – 16,7 млрд рублей.

– В результате будет устранен дефицит мощности на северо-востоке Иркутской области, созданы дополнительные связи западного энергорайона республики Саха (Якутия) с Единой энергосистемой России, обеспечено надежное электроснабжение крупных потребителей, среди которых трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий океан», Байкало-Амурская железнодорожная магистраль, нефтехимические, газо– и золотодобывающие предприятия, – отметил председатель правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров.

Мощность подстанции 500 кВ «Усть-Кут» с резервной частью составляет 668 МВА, 220 кВ «Сухой Лог» – 250 МВА. Более 90% всего установленного оборудования произведено в России. Оба центра питания оснащены современными коммутационными аппаратами, автоматизированными системами управления и коммерческого учета, релейной защитой на базе микропроцессорных терминалов.

На подстанции 500 кВ «Усть-Кут» также применена собственная разработка «Научно-технического центра Россети ФСК ЕЭС» (АО «НТЦ ФСК ЕЭС»). Новое оборудование позволяет оптимизировать режимы работы сети, обеспечивая устойчивость электропередачи и снижая потери электроэнергии. Кроме того, она станет одним из первых энергообъектов Сибири, которые в 2021 году будут переведены на удаленное управление.