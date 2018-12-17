В Усть-Куте жильцы 40 аварийных домов справили новоселье

Усть-Кут, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В три благоустроенных пятиэтажки заселили жильцов 40 частных домов, признанных аварийными, в Усть-Куте.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, ранее Усть-Кутский городской суд обязал местную администрацию расселить ветхое жилье. Приставы уведомили чиновников о необходимости исполнения решения суда в установленные законом сроки.

Жильцы одноэтажек въехали в новые квартиры по ул. Халтурина в Усть-Куте.