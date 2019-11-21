Усть-Кутский район, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Кутском районе 18 ноября прорвало технологический водовод. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

– В ходе мониторинга социальных сетей выявлена недостоверная информация о разливе нефти в Усть-Кутском районе. По сообщению, переданному оперативным дежурным Единой дежурно-диспетчерской службы, 18 ноября в результате разгерметизации запорной арматуры из-за лопнувшей задвижки произошел прорыв водовода высокого давления в районе Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения в 140 километрах от Усть-Кута, – сообщили в ведомстве.

Прорыв устранили в течение двух часов. Угрозы для населения нет.