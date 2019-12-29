В Вихоревке вечером 29 декабря произошла авария на сетях водоснабжения

Вихоревка, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Вихоревке 29 декабря в 22:16 произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Без воды остались шесть жилых домов и один социальный объект, сообщается в оперативной информации ГУ МЧС по Иркутской области.

На месте аварии проводятся восстановительные работы. В них задействованы 16 человек, пять единиц техники. Из них от МЧС работают два человека и одна единица техники.