ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
ЖКХ
15.08.2018

В Заларинском районе «Культуру-Сервис» обязали получить лицензию на сбор отходов

Заларинский район, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Заларинском районе МАУ «Культура-Сервис» через суд обязали получить лицензию на сбор и транспортировку отходов.

Как сообщает пресс-служба Заларинского районного суда, к ним с иском в защиту неопределённого круга лиц обратился районный прокурор. Он требовал обязать «Культуру-Сервис» на осуществление деятельности по сбору, транспортированию отходов первого-четвертого классов опасности.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что «Культура-Сервис» занимается сбором и обработкой сточных вод. Однако, как выяснилось, учреждение не имеет лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов первого-четвертого классов опасности. В результате его деятельность ведется с нарушением законодательства, может повлечь нарушение конституционных прав граждан (неопределённого круга лиц) на благоприятную окружающую среду, обеспечение благоприятных условий их жизнедеятельности.

Суд поддержал требования прокурора Заларинского района и обязал муниципальное автономное учреждение «Культура-Сервис» в течение шести месяцев получить лицензию.

ТЕПЕРЬ: новости ЖКХ в Иркутске и области — в Telegram

Тайны ЖКХ - изнутри

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске