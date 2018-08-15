В Заларинском районе «Культуру-Сервис» обязали получить лицензию на сбор отходов

Заларинский район, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Заларинском районе МАУ «Культура-Сервис» через суд обязали получить лицензию на сбор и транспортировку отходов.

Как сообщает пресс-служба Заларинского районного суда, к ним с иском в защиту неопределённого круга лиц обратился районный прокурор. Он требовал обязать «Культуру-Сервис» на осуществление деятельности по сбору, транспортированию отходов первого-четвертого классов опасности.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что «Культура-Сервис» занимается сбором и обработкой сточных вод. Однако, как выяснилось, учреждение не имеет лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов первого-четвертого классов опасности. В результате его деятельность ведется с нарушением законодательства, может повлечь нарушение конституционных прав граждан (неопределённого круга лиц) на благоприятную окружающую среду, обеспечение благоприятных условий их жизнедеятельности.

Суд поддержал требования прокурора Заларинского района и обязал муниципальное автономное учреждение «Культура-Сервис» в течение шести месяцев получить лицензию.