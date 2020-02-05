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06.02.2020

В Зиминском районе прошли публичные слушания по проекту «Народные инициативы»

Зиминский район, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Публичные слушания в рамках проекта «Народные инициативы» партии «Единая Россия» завершились в Зиминском районе. Народные сходы прошли во всех 12 муниципальных образованиях района. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ЕР.

В течение месяца местные жители обсуждали перечень мероприятий для реализации в рамках «Народных инициатив» в 2020 году. В слушаниях приняли участие партийцы Зиминского районного местного отделения «Единой России».

С учетом поступивших от граждан предложений сформирован перечень проектов. В текущем году на средства «Народных инициатив» в Зиминском районе приобретут малые архитектурные формы для Кимильтейского детского сада «Колосок» и Масляногорской СОШ, закупят столовое оборудование и оснастят мебелью образовательные учреждения района, закупят трибуны для зрителей «ФСЦ «Колос», оснастят мебелью, оборудованием и народными костюмами «Районный историко-краеведческий музей», оснастят мебелью, компьютерным и специальным оборудованием «МЦБ Зиминского района». На эти цели из бюджета выделено 3 млн 792 тысяч рублей.

В целом на мероприятия в рамках партийного проекта «Народные инициативы» в Зиминском районе выделено 10 млн 410 тысяч рублей. Между муниципальными образованиями финансирование распределено следующим образом: Батаминскому МО выделено 784 тысяч рублей, Буринскому МО – 238 тысяч рублей, Зулумайское МО – 202 тысяч рублей, Кимильтейскому – 1 млн 368 тысяч рублей, Масляногорскому – 627 тысяч рублей, Покровскому – 337 тысяч рублей, Услонскому – 725 тысяч рублей, Ухтуйскому – 886 тысяч рублей, Хазанскому МО – 832 тысяч рублей, Филипповскому МО – 248 тысяч рублей и Харайгунскому выделено – 387 тысяч рублей.

– Каждому муниципалитету была выделена сумма, на которую жители предложили свои инициативы. В некоторых местах будет приобретена мебель, техника, малые архитектурные формы, костюмы в ДК, а также будет проведен ремонт социально значимых объектов. Жители рады, что на партпроект «Народные инициативы» в этом году выделили больше областных средств, – рассказала исполнительный секретарь Зиминского районого отделения партии Татьяна Тютнева.

Напомним, проект «Народные инициативы», реализуемый в Иркутской области с 2011 года по предложению депутатов фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Иркутской области, направлен на улучшение качества жизни в муниципалитетах региона.

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