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Новости ЖКХ в Иркутской области
19.05.2020

Весной 2020 года в Приангарье увеличилось число неплательщиков услуг ЖКХ

Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за период с середины марта по середину мая 2020 года увеличилось число неплательщиков услуг ЖКХ.

Между тем, как сообщает пресс-центр газеты «Областная», в соответствии с постановлением правительства РФ №424 в связи с пандемией предлагается не начислять пеню с 6 апреля 2020 года. Однако основной долг в любом случае будет истребован. Именно поэтому оказывается поддержка в форме рассрочки.

Генеральный директор ООО «Западное управление жилищно-коммунальными системами» Алексей Яковченко подчеркнул, что невнесение оплаты за услуги ЖКХ может повлиять на качество работ по подготовке к новому отопительному сезону. Он обратился к жителям с просьбой о своевременном внесении оплаты.

Заявка на реструктуризацию долга не требует справок о потере работы, достаточно обращения онлайн. По данным на 10 мая, как подчеркнул замдиректора по работе с бытовыми потребителями «Иркутской энергосбытовой компании» Андрей Харитонов, около 150 человек обратились в «Иркутскэнергосбыт» с заявлением на реструктуризацию долга.

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