Ветхие бараки сносят в Ангарске

Ангарск, 9.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В ангарских микрорайонах Китой и Новый-4 снесут семь ветхих бараков. По муниципальному контракту подрядчик должен завершить эту работу в срок до 31 августа. Из бюджета городского округа на эти цели выделено 1,5 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба администрации Ангарска, в рамках контракта подрядная организация приведет земельные участки в надлежащее санитарное состояние для дальнейшего использования, в том числе разберет имеющиеся здания и строения, временные и хозяйственные постройки, очистит от строительного и бытового мусора, свозимого на эти территории жителями близлежащих районов, проведет планировку территории.

В мэрии отмечают, что расселение ветхого и аварийного жилфонда в Ангарске осложнено тем, что территория в последние годы не получала финансовой поддержки по этому направлению из федерального и регионального бюджетов – в 2017 году в округе на эти цели выделялись только муниципальные средства. Тогда квартиры в 22 микрорайоне в рамках муниципальной программы «Доступное жилье в городе Ангарске» получили 28 семей, проживавших в ветхом жилом фонде микрорайонов Китой и Новый-4. На строительство жилых помещений для семей местный бюджет в прошлом году направил порядка 51 миллиона рублей.

Вся необходимая документация для участия в государственной программе по переселению из ветхого и аварийного жилья администрацией Ангарского округа давно подготовлена. Ожидается продление программы.