Виталий Мутко: работа оценочных комиссий в Иркутской области должна быть завершена к 13 сентября

Тулун, 2.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Работа оценочных комиссий в пострадавших при паводках муниципалитетах Иркутской области должна быть завершена до 13 сентября.

Об этом на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в регионе сообщил в понедельник вице-премьер Виталий Мутко, пишет ТАСС. Он возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения.

– Мы приняли решение на правительственной комиссии... Дали неделю – до следующей пятницы все заявления удовлетворить. Кто просил нас повторно обследовать дома – первое. Второе – дали главам [муниципалитетов] право... своим решением, решением межведомственной комиссии эти дома признавать аварийными. До пятницы следующей недели все мэры должны такие решения вынести, – сказал Виталий Мутко.

Он также сообщил, что проектно-сметная документация по созданию новых защитных сооружений в Иркутской области будет разработана в течение шести месяцев.

– В течение шести месяцев будет разработана проектно-сметная документация на создание новых защитных сооружений, которые совершенно по другому классу защиты будут [построены]. Мы класс защиты повысим, – сказал вице-премьер на совещании по решению жилищных проблем пострадавших от паводков с участием президента РФ.

По словам Владимира Путина, информация о том, где будут созданы новые защитные сооружения, должна быть доведена до жителей.

– Надо проинформировать, чтобы все знали: где, что будет строиться. В зависимости от этого они [жители территорий, пострадавших при паводках] даже решения принимают, оставаться или не оставаться, как строить свою жизнь. Для них это важно, жизненно важно, – добавил президент.