Владимир Путин в ходе визита в Приангарье заявил о медленном решении проблем ремонта жилья, пострадавшего от наводнения

Иркутская область, 2.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Более 2 тысяч сертификатов на приобретение нового жилья получили пострадавшие от наводнения в Иркутской области. Как пишет Интерфакс , об этом сообщил в понедельник вице-премьер РФ Виталий Мутко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий ЧС. – На сегодняшний день принято 4005 заявлений на восстановление жилищных прав от 5 тысяч 718 пострадавших, это 70% семей. Мы выдали 2008 свидетельств на получение жилья. И оплатили на сегодняшнюю минуту 157 свидетельств на 443 млн рублей, – сказал Виталий Мутко на совещании в Тулуне о ходе ликвидации последствий наводнения. Он добавил, что многие дома, которые ранее были признаны пригодными для проведения капремонта, серьезно пострадали в результате второй волны паводка. – Вторая волна паводка пришла, это было порядка 3 тысяч домов. У людей были акты на капитальный ремонт, и они стали нам говорить, что второй паводок пришел, придите и посмотрите, что сделала вторая волна, – добавил вице-премьер. По его словам, обследование всех пострадавших от паводка домов в Иркутской области должно завершиться до конца следующей недели. Как сообщалось ранее, в зону подтопления попали 11 районов Иркутской области – 135 населенных пунктов, 11 169 домов, в которых проживало 45 999 человек, в том числе 7 921 ребенок. Правительство РФ выделило на предоставление и капремонт жилья 14,1 млрд рублей. Утвержден пообъектный план обеспечения граждан жилыми помещениями. По словам Виталия Мутко, аварийно-восстановительные работы близки к завершению. Однако президент России Владимир Путин в ходе визита заявил о медленном решении проблем ремонта жилья, пострадавшего в результате наводнения в Иркутской области. – Многие семьи – более 17 тысяч человек лишились жилья. Огромные объемы жилого фонда требуют капитального ремонта. Решение этой проблемы продвигается также слишком медленно, – сказал глава государства. Он поручил Виталию Мутко довести до конца решение проблем, связанных с социальными выплатами пострадавшим. – Виталий Леонтьевич (Мутко)! Вот это вот – мы считаем, что в основном (социальные выплаты выплачены) в данной ситуации совсем не подходит, потому что здесь нужно каждому заплатить – не в основном, а каждому. Это чрезвычайно важно, – сказал Владимир Путин на совещании в понедельник. Вице-премьер напомнил, что ранее была завершена работа по составлению списка пострадавших. – По 10 тысяч рублей выплачено всем 45 999 гражданам. Но и сегодня звучат еще вопросы, касающиеся выплат по 10 тысяч. Есть около тысячи человек, в отношении которых идет процесс подтверждения проживания в период подтопления, – сказал Виталий Мутко, пообещав довести эту работу до конца. Он сообщил, что правительством России выделено на социальные выплаты пострадавшим из резервного фонда 2,956 млрд рублей. Из этих средств уже выплачено пострадавшим 2,472 млрд рублей. Как помочь пострадавшим от паводков в Иркутской области: реквизиты – на сайте Телеинформа.

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